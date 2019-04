Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsgerät gestohlen

Olpe (ots)

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass am vergangenen Wochenende unbekannte Täter einen Baucontainer an einer Baustelle im Brackenweg in Rüblinghausen aufgebrochen hatten. Aus dem Container wurde ein Wacker-Stampfer im Wert von 3.500 Euro gestohlen. Der Sachschaden beschränkt sich auf ein zerstörtes Vorhängeschloss im Wert von 20 EUR.

