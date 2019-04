Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher im Raum Finnentrop unterwegs

Finnentrop (ots)

In der Nacht zu Freitag (12. April) drangen unbekannte Täter in das Bürogebäude eines Busunternehmens in der Biggestraße in Heggen ein. Der Versuch, durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in das Gebäude zu gelangen, schlug offenbar fehl. Erfolgreich waren die Täter dann an einem ebenerdig gelegenen Fenster. Im Bürotrakt wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Nach Tatentdeckung fehlten zwei Flachbildfernseher, zwei Flachbildschirme für PC-Arbeitsplätze, ein Kaffeevollautomat, mehrere mobile Navigationsgeräte sowie Bargeld. Der Beuteschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro, der Sachschaden circa 2.000 Euro.

Am Freitagvormittag wurde ein weiterer Einbruchsversuch entdeckt. Unbekannte Täter hatten in der Bamenohler Straße in Finnentrop die Nebeneingangstür zu einem Objekt, in dem sich auch eine Apotheke befindet, aufgedrückt. Diese führt jedoch ins Obergeschoss, während sich die Apotheke im Erdgeschoss befindet. Um in die Apotheke zu gelangen, hätten zwei weitere Türen überwunden werden müssen, so dass die Täter ihr Vorhaben offenbar aufgaben. Im Bereich des Schließblechs der Nebeneingangstür entstand rund 150 Euro Sachschaden.

