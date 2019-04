Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Olpe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (12. April) 17 Uhr und Sonntagmorgen (13. April) 8 Uhr schlug ein unbekannter Täter ein Loch in die Seitenscheibe eines weißen Ford Transporter mit Siegener Zulassung. Das Fahrzeug war in der Schützenstraße in Olpe abgestellt. Vermutlich konnte der Täter so die Zentralverriegelung lösen und anschließend aus einem Regalsystem im Fahrzeugheck diverse Werkzeuge stehlen. Die Höhe des Beutewertes stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

