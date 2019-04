Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Reifendiebe wurden gestört und ließen Beute zurück

Olpe (ots)

In der Nacht zu Samstag fiel einem Hinweisgeber, der sich um 5.10 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle in Dahl befand, eine verdächtige Person auf. Diese kam zu Fuß aus dem Bereich des Parkplatzes eines Autohauses in der Friedrichsthaler Straße und trug einen Gegenstand, den sie im Straßengraben an der L 512 ablegte. Der Hinweisgeber informierte mit seinem Mobiltelefon die Polizei. Dies wurde offenbar bemerkt, denn kurz darauf fuhr von dem Parkplatz der gegenüberliegenden Gaststätte ein Pkw ohne Licht los und entfernte sich in Richtung Olpe. Die wenig später eintreffende Streife stellte fest, dass auf dem frei zugänglichen Parkplatz des Autohauses an einem abgestellten Mercedes CLA AMG alle vier Räder abmontiert worden waren. Der Pkw stand dort aufgebockt auf Pflastersteinen. An dem Ort, den der Melder zuvor beschrieben hatte, lagen die vier zurückgelassenen Kompletträder unter einem Baum. Durch das Aufbocken des Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am Unterboden.

