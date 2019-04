Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Taxen beschädigt

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Samstag (13. April) stand gegen 2.15 Uhr ein Taxifahrer in der Nähe des Kreisverkehrs am Feuerteich, als sich vier Jugendliche zu Fuß näherten. Einer davon hatte einen großen Stein in der Hand. Als der Taxifahrer einen Moment wegsah, knallte es laut und die Jugendlichen liefen in verschiedene Richtungen davon. Derjenige, der vorher den Stein in der Hand hielt, trug eine Jeans und eine rote Jacke. An dem "taxibeigen" VW Touran befand sich nach dem Steinwurf eine deutliche Beschädigung oberhalb des Radkastens und an der hinteren rechten Tür. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Eine Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufene Streife verlief erfolglos.

Gegen 2.30 Uhr fielen einem anderen Taxifahrer, der von dem Vorfall gehört hatte, zwei verdächtige Personen auf, als er in der Straße Hohler Weg verkehrsbedingt anhalten musste. Diese kamen auf das Taxi zu und sprachen den Taxifahrer kurz an. Plötzlich riss einer der jungen Männer den Spiegel der Beifahrerseite des ebenfalls taxibeigen VW Touran ab. Beide liefen dann in Richtung der nahegelegenen Kirche davon und verschwanden in der dortigen Baustelle. Auch hier entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Geschädigte fuhr nach dem Vorfall zur Polizeiwache und erstattete Anzeige. Er erklärte, er könne die Personen ggf. wiedererkennen und gab eine Personenbeschreibung ab:

1. Person (Täter):

- schlank - schwarzhaarig - dunkler Teint - südländischer Typ - rote Steppjacke

2. Person (Begleiter):

- schlank - Dreitagebart - kurze Haare - südländischer Typ - blaue Jacke

Möglicherweise handelt es sich bei dem Haupttäter mit der roten Jacke in beiden Fällen um dieselbe Person. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell