Polizei Hagen

POL-HA: Gartenlaubenaufbrüche - Fernseher gestohlen

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Gartenlauben in die Kleingartenanlage Sudfeld an der Lennestraße ein. Das Areal ist von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben. Die Einbrecher hebelten die Holztür der Lauben auf und durchsuchten das Innere der Gartenhütten. Als Beute nahmen sie zwei Fernseher, zwei Rasierer und einen Bluetooth-Lautsprecher mit. In einer Hütte öffneten die Täter auch zwei Flaschen Bier, die sich am Tatort zurückließen. Die Polizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

