Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rinteln (ots)

(svk)Am Donnerstag, den 13.02.2020, hat sich auf dem Parkplatz des Rintelner Marktkauf in der Konrad-Adenauer-Straße gegen 19:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Anhand der Unfallspuren am geschädigten Fahrzeug lässt sich feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Öffnen seiner Pkw-Tür gegen die hintere rechte Tür des danebenstehenden, roten, Pkw gestoßen ist. Er setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln zu melden.

