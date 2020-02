Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

Am 11.02.2020, in der Zeit von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr, kam es in Stadthagen,auf dem Parkplatz des Hammer-Marktes an der Jahnstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein in der Nähe des Haupteinganges abgestellter Pkw Ford Kombi, Farbe grau,an der hinteren linken Tür beschädigt. Vermutlich wurde dieser Schaden durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Aufgrund von Lackanhaftungen ist das verursachende Fahrzeug vermutlich weiß. Der Schaden wird auf ca 500EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 05721-40040 bei der Polizei in Stadthagen zu melden.

