POL-NI: Gewaltsame Türöffnung

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf Grund eines akuten Krankheitsfalles verschafften sich gestern um 11.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Schulstraße in Bückeburg die Einsatzbeamten gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Gefährdeten.

Da sich die Frau nicht mehr von selbst bemerkbar machen konnte und Gefahr im Verzug bestand, öffneten die Beamten zuvor eine weitere Tür zu einer Wohnung in der die hilflose Person vermutet wurde.

Die Frau wurde nach einer ärztlichen Versorgung mit Hilfe der Feuerwehr und einem Rettungskorb aus dem Obergeschoß geborgen und dem Klinikum zugeführt.

Für die Rettungsaktion wurde die Schulstraße in der Zeit von ca. 11.00 bis 12.15 Uhr gesperrt.

