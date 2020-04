Polizei Hagen

POL-HA: Klingelanlagen gestohlen

Hagen (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, stellten verschiedene Geschädigte fest, dass ihre Klingelanlagen demontiert worden waren. Am Abend des Vortrages waren alle Anlagen noch in Ordnung. Fünf Häuser auf der Hestert sind betroffen. Nach ersten Erkenntnissen scheinen die Anlagen, die einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich haben können, professionell und gezielt ausgebaut worden zu sein. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und bittet um Hinweise. Verdächtiges, das im Tatzeitraum im Bereich Schützenstraße und Romachstraße beobachtet wurde, kann unter 02331-986-2066 an die Polizei übermittelt werden.

