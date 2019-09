Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1291) Unbekannter versuchte Bargeld und Handy zu rauben

Nürnberg (ots)

Drei junge Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren waren in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.09.2019) in der Nürnberger Innenstadt zu Fuß unterwegs, als ein bislang Unbekannter versuchte sie zu berauben.

In der Adlerstraße/Ecke Köpfleinsberg stellte sich der Täter gegen 02:30 Uhr den Frauen in den Weg und forderte Bargeld. Als eine von ihnen ihr Handy in die Hand nahm, um die Polizei zu verständigen, packte er sie (22) am Arm versuchte es ihr zu entreißen. Nachdem dies misslang, flüchtete der Mann in Richtung Josephsplatz.

Täterbeschreibung: Ca. 170 cm groß, arabisches Aussehen, kurze schwarze Haar, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit dunkelvioletter Jacke und dunkler Jeans.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb der Täter verschwunden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren und führte erste Vernehmungen durch. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen. / Robert Sandmann

