Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrad gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei sucht einen Motorraddieb, der zwischen Montag, den 25.02.2019, gegen 17:40 Uhr, und Dienstag, den 26.02.2019, gegen 15:30 Uhr, in der Jöllenbecker Straße zuschlug.

Das Motorrad war in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Jöllenbecker Straße zwischen einer gleichnamigen Seitenstraße und der Apfelstraße geparkt. Der Dieb stahl das Motorrad von der Einfahrt und flüchtet damit in unbekannte Richtung. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine schwarz-gelbe BMW R13 im Wert von etwa 7000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

