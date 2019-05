Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen für den 03.05.2019

Goslar (ots)

Unfall infolge Trunkenheit

Ildehausen. Am 01.05.2019, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Seesener mit seinem Pedelec die L 526 in Rtg. Kirchberg. Infolge Alkoholkonsums war er derart eingeschränkt, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er zog sich eine Kopf- und eine Knieverletzung zu und mußte in der Asklepiosklinik behandelt werden. Das Pedelec wurde leicht beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 %o. Dem Verunfallten wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (Fel.)

Diebstahl aus Umkleidekabine

Seesen. Aus einer Umkleidekabine der Sporthalle der BBS soll ein Portemonnaie mit Bankkarte und 800,- Euro Bargeld entwendet worden sein. Der 21-jährige Berufsschüler erklärte, das Portemonnaie hätte sich in seiner Hose, welche in einem Rucksack steckte, befunden. Die Ermittlungen dauern an. (Fel.)

Trickdiebstahl

Seesen. Ein 82-jähriger Seesener war am 02.05.2019 auf der Jacobsonstraße mit seinem Rollator unterwegs. Gegen 16:00 Uhr umfasste ihn eine unbekannte männliche Person von hinten und begrüßte ihn. Später stellte der Rentner das Fehlen seines Portemonnaies mit 300,- Euro Bargeld fest. Es gibt einen vagen Tatverdacht. (Fel.)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Seesen. 02.05.2019, 19:00 Uhr. Ein 59-jähriger Mann aus Hessen war mit seinem Skoda auf der Schützenstraße in Rtg. Posener Straße unterwegs. Beim Überqueren der Hochstraße übersah er das von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Fahrzeug einer 27-jährigen Seesenerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro. (Fel.)

