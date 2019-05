Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Sachbeschädigungen an Pkw

Am Dienstag, d. 30.04.2019 war ein grauer Pkw Mercedes in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr in Zellerfeld auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus abgestellt. Erst am nächsten Tag als der Fahrzeugeigentümer seinen Pkw aus der Garage holte, bemerkte er, dass die Motorhaube und der linke Kotflügel zerkratzt wurden. Bei der Anzeigenerstattung bei der Poilizei erwähnte er, dass bereits am 11.04.2019, in den Nachmittagsstunden, an seinem Pkw der hintere rechte Kotflügel zerkratzt wurde, als dieser in Clausthal am Zellbach parkte. Hinweise bitte an die Polizei Clausthal, Te.: 05323 / 94110-0. /Krz.

