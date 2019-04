Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Minderjährige beim Klauen erwischt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (26.04.2019) drei 14 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Kaufhaus an der Marktstraße eine Geldbörse gestohlen zu haben. Die drei betraten gegen 19.45 Uhr das Geschäft und durchtrennten offenbar die Diebstahlssicherung eines hochpreisigen Geldbeutels. Ein aufmerksam gewordener Ladendetektiv sprach die Burschen an, woraufhin einer von ihnen mit dem Portemonnaie flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten ermittelten den Flüchtenden, stellten die gestohlene Ware sicher und übergaben die drei Jungen an ihre Erziehungsberechtigten.

