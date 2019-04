Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drogenkontrollen

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (27.04.2019) anlässlich eines Konzertes in Wangen Drogenkontrollen durchgeführt. Rund zehn Beamte kontrollierten im Bereich der Anmarschwege eine Vielzahl von Personen und stellten dabei 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die Beamten beschlagnahmten zumeist Kleinmengen an Marihuana und synthetischen Drogen.

