Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Versuchter Einbruch

Hausach (ots)

Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einem Baucontainer in der Straße "Schanze" zu schaffen. Die ungebetenen Baustellenbesucher versuchten mit Hebelwerkzeug, in den Container einzudringen, was letztlich misslang. Es blieb ein Sachschaden von rund 300 Euro zurück. /ya

