Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe von einem geparkten braunen Audi Kombi ein und stahlen eine Handtasche. Am Dienstag, in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, parkte eine Frau aus Schwerte ihren Audi auf einem Parkplatz an der Grube-Brücke. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte stellte sie fest, dass das hintere Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen wurde und aus dem Auto eine, unter dem Beifahrersitz versteckte, Handtasche gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

