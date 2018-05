Coesfeld (ots) - Ein betrunkener Pedelec-Fahrer ist am frühen Dienstag Morgen nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu Fall gekommen und verletzte sich dabei leicht. Der 31-jährige Coesfelder befuhr die Reiningstraße aus Richtung Borkener Straße kommend. Hier wollte er an einem geparkten Auto vorbei fahren. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er stützte und fiel auf ein geparktes Auto. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1700 Euro. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Radfahrer auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

