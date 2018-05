Coesfeld (ots) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich B 474 / Ostdamm verletzten sich insgesamt drei Personen leicht. Am heutigen Tage, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Dülmener mit seinem Auto die B 474 aus Lüdinghausen kommend in Richtung A 43. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Coesfelder den Ostdam in Richtung Hiddingsel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurden der Coesfelder, der Dülmener und seine 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste die Fahrbahn gesäubert werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Säuberung war der Unfallbereich teilweise abgesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

