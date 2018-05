Coesfeld (ots) - Am Freitag, 27.04.18, kurz nach 14.30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Lüdinghausen die Ascheberger Straße, B 58, in Richtung Ascheberg. In Höhe der Hauszufahrt Westrup 1 bog ein entgegenkommender Pkw nach rechts ab. Ein nachfolgender Kleintransporter mit Anhänger fuhr von hinten an dem Abbiegenden vorbei und geriet dabei weit in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Kleintransporter zu vermeiden, wich die Lüdinghausenerin nach rechts aus und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Sie geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Flüchtiges Fahrzeug: Mercedes Sprinter in silbergrau, Anhänger mit weißem, geschlossenen Aufbau. Die Fahrerin oder der Fahrer des Sprinters und des abbiegenden Fahrzeuges, sowie weitere Zeugen, werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

