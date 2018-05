Coesfeld (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen musste die Feuerwehr eine 54-jährige Nottulnerin aus ihrem Fahrzeug bergen. Gegen 12.30 Uhr, geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Brücke in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto einer 73- jährigen Frau aus Nottuln zusammen, die nicht mehr ausweichen konnte. Die 54-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 73-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 54-jährige wurde, mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.

