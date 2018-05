POL-COE: Ascheberg, BAB A 1, Fahrzeug durch Gegenstand beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Montag, 30.04.2018, 16.05 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Unna in Begleitung seiner Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, mit seinem Pkw die BAB A 1 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz vor der Anschlussstelle Ascheberg, im Bereich einer Autobahnbrücke, überholte er einige Lkw, als plötzlich ein Gegenstand in seine Frontscheibe prallte. Die Scheibe des Pkw und das Dach des Fahrzeuges wurden beschädigt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von der dortigen Brücke Gegenstände geworfen wurden, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung von Kräften der Autobahnpolizei Münster und eines Polizeihubschraubers, eingeleitet. Nach entsprechender Begutachtung der Schäden an dem Pkw des Mannes aus Unna hat sich dieser Verdacht nicht bestätigt. Augenscheinlich ist der Wagen von einem Gegenstand getroffen worden, der sich von einem anderen Fahrzeug gelöst hat oder der von diesem aufgewirbelt wurde. Daher wurde der Sachverhalt als Verkehrsunfall bewertet, wobei der Verursacher zur Zeit nicht benannt werden kann. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

