POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 14.11.2017

Zweibrücken (ots) - Zweibücken / Verkehrsunfallflucht Am Montag, dem 13.11.2017, ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße gegenüber der Stadtverwaltung eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte offenbar beim Ein-/Ausparken einen grauen Hyundai I 30 Kombi auf der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 EUR zu kümmern. Hinweise an die PI Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Verursachung einer Ölspur Am Montagmittag wurde von mehreren Verkehrsteilnehmen gegen 12:00 Uhr im Bereich der Hofenfelsstraße eine Ölspur gemeldet. Bei Überprüfung wurde festgestellt, dass sich die Spur von der Hofenfelsstraße über die Landstuhlerstraße, Amerikastraße schließlich bis zum Ortseingang Mörsbach zog. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die UBZ hinzugezogen. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Hinweise diesbezüglich erbittet die PI Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 / 976-202

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell