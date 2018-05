Coesfeld (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus stahlen unbekannte Täter Bargeld und ein Portemonnaie. Am Montag, zwischen 21.00 und 23.45 Uhr, hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf. Dadurch gelangten sie ins Innere des Gebäudes, was sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541/140, zu melden.

