Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 76-jährigen Mann und mehreren Polizeibeamten kam es am Montag (23.12.2019) auf dem Martin-Mayer-Steg. Mehrere Streifen waren um 13.00 Uhr von der Leitstelle zum Martin-Mayer-Steg beordert worden, da von dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Als dieses Geschehen bereits unter Kontrolle war und die Beamten mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt waren, näherte sich gegen 13.20 Uhr ein 76-jähriger Mann von der König-Karl-Passage den Einsatzkräften. Der offensichtlich stark sehbehinderte Senior führte dabei seinen Blindenstock mit besonders weit ausladenden Bewegungen vor sich. Ein Beamter wich aus, um nicht am Bein getroffen zu werden. Als man den Senior ansprach und am Oberarm berührte, riss dieser seinen Arm und den Stock schwunghaft in die Luft und versuchte damit zu schlagen. Dies konnte durch den Zugriff weiterer Polizeibeamter verhindert werden. Mehrfach gaben sich die Beamten deutlich als Polizisten zu erkennen. Sie versuchten, den Mann zu beruhigen. Dennoch schrie dieser laut und beleidigend herum und trat einem Beamten gegen das Bein. Ein weiterer Beamter konnte nicht ausweichen und erhielt einen Schlag ins Gesicht. Weshalb sich der Mann derart verhielt, ob sehbedingt oder ob alles ein Versehen war oder er sich absichtlich einmischte, ist unklar. Die Polizisten brachten den Mann, als es nicht mehr anders ging, zu Boden, um die Tätlichkeiten so zu beenden. Nur mit hohem Kraftaufwand konnte er schließlich fixiert und zum Streifenfahrzeug gebracht werden. Da er sich auch hiergegen sträubte, musste er letztendlich von fünf Beamten getragen werden. Schürfwunden, die der 76-Jährige erlitten hatte, wurden auf dem Polizeirevier von Rettungssanitätern versorgt. Im Laufe des Aufenthalts im Revier und der medizinischen Betreuung hatte sich der Mann wieder beruhigt und die Beamten brachten ihn zurück zum Bahnhof Bad Cannstatt. Das Geschehen hat sich an einer stark von Passanten frequentierten Örtlichkeit zugetragen und sorgte für entsprechendes Aufsehen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

