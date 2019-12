Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau offenbar sexuell bedrängt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Sonntagmorgen (22.12.2019) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine unbekannte Frau sexuell bedrängt zu haben. Eine 62 Jahre alte Passantin war gegen 08.10 Uhr in der Königstraße unterwegs, als sie Schreie aus der Theaterpassage hörte. Sie sah wie der 44-Jährige die am Boden liegende Frau umarmte und zu sich zog. Die Passantin alarmierte die Polizei, woraufhin der Mann zunächst unerkannt flüchtete. Als alarmierte Rettungskräfte die Frau untersuchen wollten, flüchtete auch sie. Polizeibeamte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung vorläufig fest und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Die Frau hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen, vor allem die unbekannte Frau, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

