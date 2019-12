Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadt Stuttgart, Hauptzollamt Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsame Gaststättenkontrolle

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Freitag (20.12.2019) auf Samstag (21.12.2019) Gaststättenkontrollen in der Innenstadt durchgeführt und dabei eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Bei den Schwerpunktkontrollen beteiligten sich auch Mitarbeiter des Zolls, der Stadtkämmerei sowie Vertreter der Gaststättenbehörde. Die Beamten kontrollierten zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr insgesamt 18 Gaststätten und stellten unter anderem gaststättenrechtliche Verstöße sowie Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz fest. Eine Gaststätte an der Friedrichstraße wurde aufgrund zahlreicher Verstöße vorzeitig geschlossen.

