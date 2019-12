Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (22.12.2019) in der Rathauspassage einen 40 Jahre alten Mann niedergeschlagen. Der 40-Jährige hielt sich gegen 05.50 Uhr in der Rathauspassage auf, als die Täter aus bislang unbekannten Gründen auf den Mann einschlugen und dieser zu Boden ging. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Täter sollen zirka 18 Jahre alt und jeweils von kräftiger Statur gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

