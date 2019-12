Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Dieb verletzt sich bei der Flucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 19-jähriger Mann, der im Verdacht steht, am Samstagnachmittag (21.12.2019) in einem Geschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen zu haben, hat sich bei dem anschließenden Fluchtversuch verletzt. Zwei Ladendetektive bemerkten gegen 17.45 Uhr, dass der Tatverdächtige mit drei Kleidungsstücken im Wert von zirka 180 Euro eine Umkleidekabine betrat und ohne diese wieder herauskam. Beim Ansprechen durch die Detektive flüchtete der 19-jährige. Als ein Kunde dem 19-Jährigen den Weg versperrte, sprang dieser über die Treppenbrüstung in das rund vier Meter tiefergelegene Untergeschoss und verletzte sich. Die hinzugezogenen Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

