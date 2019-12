Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

Stuttgart-Nord (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in den frühen Samstagmorgenstunden (21.12.2019) in ein Lebensmittelgeschäft an der Straße Am Kochenhof eingebrochen. Die Täter drangen gegen 04.15 Uhr in das Geschäft ein, indem sie die Eingangstüre aufdrückten. Der Glaseinsatz zweier Türflügel zersprang dabei. Als bereits nach kurzer Zeit der Alarm auslöste, verließen sie den Laden offenbar über eine Fluchttüre in ein Treppenhaus und im weiteren Verlauf in eine Tiefgarage, von wo aus ihnen unerkannt die Flucht gelang. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

