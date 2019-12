Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gegen Stadtbahn gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 53 Jahre alter Nissan-Fahrer ist am Montag (23.12.2019) an der Kreuzung Seidenstraße / Lerchenstraße gegen eine Stadtbahn der Linie U4 gefahren. Der 53-Jährige war gegen 10.40 Uhr in der Lerchenstraße offenbar entgegen der Einbahnstraße in Richtung Diakonie-Klinikum unterwegs, als er im Kreuzungsbereich die Seidenstraße querte. Dabei kollidierte er mit einer Stadtbahn, die in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Der 53-jährige Fahrer sowie der 50-jährige Stadtbahnfahrer blieben dabei unverletzt. Laut Zeugen stürzte bei dem Zusammenstoß in der Stadtbahn eine Frau und zog sich dabei mutmaßlich Verletzungen zu. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich die zirka 30 bis 40 Jahre alte Frau, die auf Krücken ging, vom Unfallort entfernt. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Zeugen, insbesondere die gestürzte Frau, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

