Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hausfriedensbruch

Kierspe (ots)

Ein angetrunkener 33-jähriger Kiersper weigerte sich am Montagmittag, ein Büro an der Bachstraße zu verlassen. Nach mehrmaliger Aufforderung auch der hinzu gerufenen Polizeibeamten mussten ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten mitnehmen und ins Gewahrsam der Polizeiwache in Lüdenscheid bringen. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell