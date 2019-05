Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Einbruch

Lotte (ots)

An der Straße "An der Dorfkirche" in Wersen waren in der Nacht zum Donnerstag (23.05.2019) Diebe unterwegs. Der oder die Täter haben sich in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr auf einem Grundstück zu einem Lagerraum begeben. An diesem brachen sie die Zugangstür auf, wobei sie geringe Sachschäden anrichteten. Aus dem Raum stahlen sie ein Pedelec. Nachdem sie das Schloss zweier aneinander geketteter Räder aufgebrochen hatten, entwendeten sie ein blau-graues Pedelec der Marke Morrison. Am Tatort wurde ein älteres Fahrrad aufgefunden. Mit diesem könnte ein Dieb zu dem Areal gefahren sein. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell