POL-ST: Greven, Feuer an einem Unterstand

In der Nacht zum Freitag (24.05.2019) sind Zeugen in der Nähe des Hallenbades auf ein Feuer an einem Unterstand aufmerksam geworden. Unmittelbar verständigten sie die Feuerwehr und gingen zur Brandstelle, einem Bushaltestellen ähnlichen Unterstand. Dort konnten sie keine Personen antreffen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es sind einige darunter gelagerte Tische/Stühle in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

