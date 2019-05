Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (23.05.2019) gegen 20.05 Uhr ist es auf der Esperlohstraße, in Höhe der Hausnummer, 50 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem PKW gekommen. Die Radfahrerin prallte mit ihrem Rad gegen den PKW und fiel danach zu Boden. Anschließend rappelte sie sich wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Angaben der PKW-Fahrerin hatte sich Radfahrerin wohl an der Lippe verletzt. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen. Die Polizei bittet die Radfahrerin, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

