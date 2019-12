Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall in Kandel

76870 Kandel (ots)

Am Samstag, 30.11.19 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kandel. Eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr den Fuchsweg und übersah an der Kreuzung mit der Wasgaustraße einen von rechts kommenden Ford. Dessen 27-jährige Fahrerin erlitt bei dem folgenden Zusammenstoß Prellungen, an beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000.-Euro.

