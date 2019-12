Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Ehestreit ruft Polizei auf den Plan

Germersheim (ots)

Aufgrund lauten Geschreis in einem Hotelzimmer in Germersheim riefen Gäste am Samstagmorgen gegen 3 Uhr die Polizei, da sie eine Schlägerei vermuteten. Es stellte sich heraus, dass eine Frau ihren Ehemann beim Fremdgehen erwischt hatte und es deshalb zum verbalen Streit kam. Die beiden wurden aufgefordert, diesen so weiterzuführen, dass dadurch keine anderen Gäste gestört werden. Ob sich die Streithähne wieder versöhnt haben, ist nicht bekannt.

