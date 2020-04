Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand bei Polizeieinsatz

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen, 05.15 Uhr, musste die Polizei zu einer Ruhestörung an der Pieperstraße. Nachdem die Party beendet war wollte ein 21-jähriger Mann nicht gehen, als er dazu aufgefordert wurde. Einem weiteren Platzverweis kam er nicht nach. Er schubste die Polizeibeamten und versuchte sie zu schlagen und zu treten. Die Beamten mussten ihn in das Gewahrsam bringen. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

