Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Sonntag, 05:55 Uhr, meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein Backwarengeschäft an der Vorhaller Straße. Der Hagener hatte einen Mann gesehen, der nach der Tat in Richtung Europaplatz weglief. Es handelte sich vermutlich um den Täter. Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt, 180cm groß mit kurzen Haaren und trug eine braune Jacke. Der Einbrecher entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

