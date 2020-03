Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Ruhestörung führt zu Drogenfund - Diensthund Akeeba unterstützt Polizisten

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ob als Schutzhund, beim Aufspüren von Banknoten oder von Drogen: Polizeihund Akeeba unterstützt mit viel Einsatzfreude ihre zweibeinigen Kollegen. So auch in der Nacht zu Donnerstag (19. März, 1:35 Uhr), als Polizisten eigentlich wegen einer Ruhestörung zur Aldenrader Straße ausgerückt waren. Bereits im Hausflur stieg den Beamten Cannabisgeruch in die Nase. Als die vermeintlichen Ruhestörer (27, 33) die Wohnungstür öffneten, ahnten die Ordnungshüter, wo die Ursache lag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, machten sich die Polizisten zusammen mit der Schäferhündin an die Arbeit. Akeeba spürte gemeinsam mit ihren uniformierten Kollegen rund 250 Gramm Marihuana auf sowie knapp ein Kilogramm eines halluzinogenen Stoffes. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Die beiden Verdächtigen bestritten, dass das ihre Drogen seien, da sie nur zu Gast gewesen sind. Den Mieter (33) der Wohnung konnten die Beamten nicht erreichen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell