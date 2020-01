Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei ahndet Geschwindigkeitsverstöße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Aus diesem Grund führten Beamte der Verfügungseinheit der Hildesheimer Polizei am 13.01.2020, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Am Kreuzfeld, in Höhe der Haltestelle Mendelssohnstraße, durch. Unterstützt wurden die Beamten dabei durch Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion sowie der Zentralen Polizeidirektion.

Gemessen wurden Fahrzeuge, die in Richtung Marienburger Höhe unterwegs waren. Im Fokus standen Fahrzeugführer, die schneller als 60 km/h unterwegs waren. Insgesamt stellten die Beamten 49 Geschwindigkeitsverstöße fest, die geahndet wurden. Acht Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mehr als 21 km/h. In diesen Fällen kommt außer einem Bußgeld noch ein Punkt im Verkehrszentralregister auf die Betroffenen zu.

Der höchste vorwerfbare Wert betrug 78 km/h.

Die Polizei Hildesheim wird auch in Zukunft weiterhin Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit durchführen.

