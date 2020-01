Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(bue) Am 13.01.2020 ereignete sich gegen 10:55 Uhr in der Blanke Straße in 31028 Gronau (Leine) ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher kollidiert beim Einbiegen aus der Straße Am Markt in die Blanke Straße mit dem Pkw einer 74-jährigen Gronauerin. Diese befuhr die Blanke Straße in Fahrtrichtung Leintor. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeikommissariat Elze bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalles unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei Elze melden.

