POL-HI: ALFELD (wat) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Samstag, d. 11.01.2020, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr 31061 Alfeld, Perwall, Parkplatz Restaurant "BAMBUS"

Die geschädigte Alfelderin parkte ihren schwarzen 1er BMW auf dem Parkplatz am o.a. Ort. Zum Zeitpunkt des Abstellens war der Pkw unbeschädigt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie eine frische Beschädigung rechtsseitig am hinteren Stoßfänger ihres Pkw in Form von Kratzern fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte vermutl. beim Ein- o. Ausparken den Schaden an dem BMW verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierunmg zu kümmern. Schadenshöhe ca. 500,--Euro

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

