Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Böller

Waldfeucht-Bocket (ots)

Anwohner der Straße Dampfmühle hörten am 4. Dezember (Mittwoch), gegen 21.20 Uhr, eine Explosion vor dem Haus. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie, dass das Glas der Hauseingangstür gerissen, die Gummi-Fußmatte beschädigt sowie ein Stück aus den Stufen der Eingangstreppe herausgebrochen war. Zudem sahen sie einen Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Brabanter Straße davon fahren. Kurz darauf hörten sie nochmals das Geräusch einer Explosion, welche aus Richtung des Ortskerns Bocket zu kommen schien. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Wer auf ähnliche Weise geschädigt wurde, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, unter Telefon 02452 920 0.

