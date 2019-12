Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag (3. Dezember), zwischen 14 Uhr und 18.15 Uhr, die Tür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Heiderhof auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell