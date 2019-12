Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Selfkant (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, drangen Unbekannte am Mittwoch (4. Dezember) gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus an der Landstraße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Offenbar wurden die Täter durch die Heimkehr der Bewohner gestört, so dass sie flüchteten. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Tat auf.

