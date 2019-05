Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Dingden - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hamminkeln-Dingden (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 10:56 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamminkeln-Dingden auf dem Uhlandsweg. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es zu einem Brand in einem unbewohnten Bereich im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Das Feuer konnte durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zum Zwecke der Brandursachenklärung, wurde der vom Brand betroffene Wohnbereich durch die Polizei beschlagnahmt. Die übrigen Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

