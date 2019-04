Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Auto auf dem Parkplatz des Evangelischen Krankenhauses beschädigt

Unfallfahrer flüchtete

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr stellte eine 45-jährige Weselerin ihren weißen 3er BMW vor dem Ärztehaus am Evangelischen Krankenhaus an der Schermbecker Landstraße ab. Als sie gegen 09.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung und schwarzen Lack eines anderen Autos an der hinteren Stoßstange fest. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte den Schaden mit seinem Auto verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell