POL-MG: Bewaffnete Trickdiebin (18)nach Glas-Wasser-Trick festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat heute eine 18-jährige Frau aus Mönchengladbach festgenommen, die sich gegen 14:00 Uhr mit dem Glas-Wasser-Trick Zugang zur Wohnung eines Seniorenehepaares (w 79 / m 73) in Mönchengladbach-Lürrip auf dem Gierthmühlenweg verschafft und Bargeld entwendet hatte. Die Frau hatte angegeben, dass ihr schlecht sei und sie ein Glas Wasser benötige. Als ihr seitens der 79-jährigen Seniorin Wasser eingegossen worden war, fühlte sie sich spontan wieder besser und sie verließ fluchtartig die Wohnung. Der 73-jährige Ehemann stellte fest, dass ein Portmonee mit Bargeld fehlte. Er versuchte der Täterin nachzueilen und bat Zeugen (Fahrschulfahrzeug) um Hilfe. Fahrschüler und Fahrlehrer verfolgten die Täterin bis zum Eintreffen der Polizei. Die Polizisten fanden bei ihr die Tatbeute und ein arretierbares Messer. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Bei wem ist diese Frau auch vorstellig geworden? Hinweise bitte an 02161-29-0. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre alt, schwarzes mehr als schulterlanges, glattes Haar, dunkler Teint, ca. 165 cm groß, schlank. Sie trug eine schwarze blousonartige Stoffjacke mit Kunstfell am Kragen und Bündchen, schwarze halbhohe Boots mit Nieten, eine hellblaue Jeanshose und eine beige große Handtasche. Sie sprach akzentfreies Deutsch.(wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell